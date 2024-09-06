Юбилей Роналду, ничья в Белграде, победа Сан-Марино: все о матчах Лиги наций

Вот и в матче с Хорватией Роналду не ушел с поля без гола, забив второй мяч «красно-зеленых». Этот гол стал для Криштиану 900-м в карьере. В футболке сборной он отличился 131 раз, что является мировым рекордом. У хозяев отличился также Диего Далот, который потом отправил еще и мяч в свои ворота.