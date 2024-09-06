Юбилей Роналду, ничья в Белграде, победа Сан-Марино: все о матчах Лиги наций

Сегодня в Европе состоялись первые матчи нового розыгрыша Лиги наций. В одной из центральных встреч дня португальцы обыграли дома Хорватию.
Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст (39 лет) главная звезда португальской сборной Криштиану Роналду не собирается уходить из национальной команды. Как признался сам игрок за несколько дней до старта Лиги наций, он чувствует в себе силы продолжать дальше. В опыте Криштиану не занимать, да и форма его на данный момент не вызывает вопросов.
Вот и в матче с Хорватией Роналду не ушел с поля без гола, забив второй мяч «красно-зеленых». Этот гол стал для Криштиану 900-м в карьере. В футболке сборной он отличился 131 раз, что является мировым рекордом. У хозяев отличился также Диего Далот, который потом отправил еще и мяч в свои ворота.
Во второй встрече группы 1 Лиги «А» Польша на выезде обыграла Шотландию, забив решающий третий мяч на последних секундах — 3:2.
Действующие чемпионы Европы испанцы отправились в Белград к сербам. Несмотря на явное преимущество по ходу встречи, более 20 ударов по воротам соперника, «красная фурия» так и не смогла набрать три очка — 0:0.
В параллельной встрече группы 4 Лиги «А» Дания на своем поле дожала Швейцарию, которая заканчивала матч вдевятером после удалений Нико Эльведи и Гранита Джаки. Скандинавы вырвали победу благодаря голам Патрика Доргу и Пьера-Эмиля Хейберга — 2:0.
Сборная Сан-Марино обыграла дома Лихтенштейн (1:0), одержав первую победу в официальных матчах. Исторический мяч для этой команды забил 19-летний Нико Сенсоли, отличившийся на 53-й минуте. Что интересно — ранее сборная Сан-Марино в своей истории выиграла лишь одну встречу, также против Лихтенштейна с тем же счетом 1:0 (в марте 2004 года), но то был товарищеский поединок.
Лига «А». Группа 1.
Португалия — Хорватия — 2:1.
Шотландия — Польша — 2:3.
Лига «А». Группа 4.
Дания — Швейцария — 2:0.
Сербия — Испания — 0:0.
Лига «С». Группа 1.
Азербайджан — Швеция — 1:3.
Эстония — Словакия — 0:1.
Лига «С». Группа 3.
Белоруссия — Болгария — 0:0.
Северная Ирландия — Люксембург — 2:0.
Лига «D». Группа 1.
Сан-Марино — Лихтенштейн — 1:0.