Долгий путь графа Муравьева-Амурского на пятитысячную купюру

Ночью статуя была варварски разбита, а отлетевшая бронзовая голова еще долгое время валялась неподалеку от постамента. Обломки памятника несколько лет пролежали во дворе краеведческого музея, а затем были увезены на переплавку. Вскоре на пьедестал водрузили двухметровую бетонную статую Ленина. Маленькая фигурка на монументальном основании производила комичное впечатление. И в 1983 году, к 125-летию основания Хабаровска, монумент решили «реструктурировать». На отремонтированный постамент установили стелу «Ладья» в память о русских первопроходцах. Но и «Ладья» простояла всего девять лет.