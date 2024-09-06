Долгий путь графа Муравьева-Амурского на пятитысячную купюру

6 сентября 2011 года в России ввели в обращение банкноту 5000 рублей, на лицевой стороне которой изображен памятник на высоком берегу Амура в Хабаровске. Удивительна судьба этого памятника, созданного знаменитым скульптором Александром Опекушиным, одобренного великим художником Ильей Репиным, утвержденного императором Александром III и открытого будущим императором Николаем II.
Инициатор и организатор присоединения к России Амура, Приморья, острова Сахалин, основатель Хабаровска, Благовещенска и Владивостока, губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев-Амурский пользовался уважением и популярностью во всех слоях российского общества. И не случайно в ноябре 1881 года сразу после его кончины в Париже возникла идея о монументе выдающемуся соотечественнику. А уже в декабре последовало разрешение от императора Александра III на сбор добровольных пожертвований.
Менее чем за год собрали громадную по тем временам сумму в 62 тысячи рублей. Тогдашний губернатор Восточной Сибири Дмитрий Гаврилович Анучин хотел направить большую часть средств на создание пансионов и богадельни. А в честь Муравьева Амурского предлагал возвести скромную колонну. Но против резко выступил князь Михаил Сергеевич Волконский, тогдашний товарищ министра народного просвещения, сын известного русского декабриста и соратник Муравьева-Амурского.
Выбор места для будущего монумента тоже был непростым, среди претендентов — Иркутск, Благовещенск и Владивосток. Но чашу весов в пользу Хабаровска склонила активная позиция командующего войсками Приамурского военного округа барона Андрея Николаевича Корфа. В 1886 году создали Комитет по сооружению монумента под председательством М. С. Волконского, выработавший четкую программу увековечивания Муравьева-Амурского:
«Памятник должен состоять из стоящей фигуры графа, в генерал-адъютантской форме, и напоминать собою деятельность графа в Сибири. Статуя должна быть не менее 5 аршин вышиной и отлита из бронзы в Петербурге, а пьедестал к ней должен представлять искусственную скалу и быть приобретен в Хабаровске».
Весной 1887 года состоялся конкурс, на который представили 18 скульптурных проектов. Об уровне конкурсантов говорит уже то, что среди них был автор памятника Тысячелетия России в Новгороде М. О. Микешин. Но жюри, в которое входили М. С. Волконский, живописец И. Е. Репин, поэт А. Н. Майков, тайным голосованием единогласно присудило первую премию Александру Михайловичу Опекушину. Автору бессмертного памятника Пушкину в Москве…
«Работа А. М. Опекушина, — вспоминал тогдашний генерал-губернатор Восточной Сибири Д. Г. Анучин, — в художественном отношении была олицетворением энергии и силы и имела те самые качества, которыми должен был отличаться памятник, назначенный стоять на рубеже с Китаем, на берегу возвращенного в наше владение Амура».
14 февраля 1888 года в Аничковом дворце проект был представлен императору Александру III, который указал «на необходимость замены мундира казачьим чекменем».
Открытие
В большой модели Опекушин сделал все необходимые исправления, включая замену бинокля на подзорную трубу. Монументальная фигура (высотой более 3,5 м) была завершена летом 1890 года. Фотографию статуи князь Волконский отправил во Францию вдове Муравьева-Амурского Екатерине Николаевне и получил от графини ответ: «Статуя замечательная, налицо явное сходство с оригиналом». Вдова графа выразила сожаление, что из-за возраста не сможет приехать в Хабаровск на торжественное открытие памятника. С 10 по 14 января 1891 года, перед отправкой бронзового монумента на Дальний Восток, он был выставлен на всеобщее обозрение в Михайловском манеже в Петербурге.
Памятник генерал-губернатору Восточной Сибири графу Муравьеву-Амурскому в Хабаровске. Фото: Сергей Субботин/РИА Новости
А затем был долгий путь морем из Одессы во Владивосток и далее в Хабаровск.
Открытие памятника состоялось 30 мая 1891 года на амурском утесе. В 10 часов утра прибыл наследник престола цесаревич Николай Александрович, открывший монумент. Присутствующие войска взяли на караул, артиллерия произвела салют, а оркестр вместо встречного марша заиграл так называемый амурский марш, которым всегда начинался день при графе Муравьеве. Торжество сопровождалось ярмарочными гуляниями, концертом военных оркестров и специальной иллюминацией. Это был действительно большой народный праздник.
Увы, бронзовый граф простоял на своем месте всего 34 года. После большевистского переворота и завершения гражданской войны 26 января 1925 года председатель Дальревкома Ян Гамарник и секретарь Далькрайкома ВКП (б) Николай Кубяк утвердили решение о сносе памятника. По мнению большевистских чиновников работа знаменитого скульптора не представляла интереса ни с художественной, ни с исторической стороны.
Ночью статуя была варварски разбита, а отлетевшая бронзовая голова еще долгое время валялась неподалеку от постамента. Обломки памятника несколько лет пролежали во дворе краеведческого музея, а затем были увезены на переплавку. Вскоре на пьедестал водрузили двухметровую бетонную статую Ленина. Маленькая фигурка на монументальном основании производила комичное впечатление. И в 1983 году, к 125-летию основания Хабаровска, монумент решили «реструктурировать». На отремонтированный постамент установили стелу «Ладья» в память о русских первопроходцах. Но и «Ладья» простояла всего девять лет.
Не приживалось чуждое на высоком берегу Амура…
В 1988 годуина волне перестройки создали Комитет по восстановлению памятника Муравьеву-Амурскому. Как и сто лет назад, начался сбор денег. Откликнулись многие. На центральном продовольственном рынке Хабаровска старушки-дачницы вносили по три рубля. Главный взнос — 100 тысяч рублей — сделала краевая администрация.
31 мая 1992 года, в день рождения города Хабаровска, восстановленный памятник был открыт. А почти через двадцать лет граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский появился и на самой крупной российской денежной купюре.