Дмитрий Мезенцев: Сейчас мы создаем свои разработки вместо западных

Тарифы на сотовую связь в роуминге между Беларусью и Россией уже снизились в 28 раз, в Союзном государстве готовится запуск новой программы и сетевого университета. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев ответил на вопросы «Российской газеты» на площадке Восточного экономического форума.
Дмитрий Федорович, вопрос важный для многих. Какова сейчас ситуация с роумингом между Россией и Беларусью, когда его отменят?
Дмитрий Мезенцев: Стоимость исходящего звонка в международном роуминге снижена в 28 раз. Предложения, которые были подготовлены с учетом практики деятельности операторов сотовой связи, включают 300 минут исходящих звонков в месяц в рамках комфортного тарифа для абонентов и 21 гигабайт интернет-трафика для передачи контента. Мы убеждены, что со следующего года профильные министерства добьются от операторов сотовой связи реализации такого поручения Высшего госсовета Союзного государства и Совета министров.
На ВЭФ обсуждается создание международной территории опережающего развития (МТОР) в Приморье. Вы анонсировали участие в этом проекте Союзного государства. В какой форме может быть реализовано это участие?
Дмитрий Мезенцев: Предложение, о котором губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко доложил президенту России Владимиру Владимировичу Путину, очень интересное и значимое. Но только один субъект Российской Федерации, на территории которого будет действовать МТОР, не сможет решить все необходимые задачи. Потому понятно, что это предложение должно реализовываться совместно россиянами, партнерами из Беларуси, партнерами из КНР. В частности, есть понимание, что из опыта работы особой экономической зоны «Великий камень» под Минском, где работают резиденты из 14 стран, стоит взять самые лучшие практики, в том числе преференциальный режим, который обозначил президент Беларуси Александр Лукашенко, когда создавалась сама территория опережающего развития. Учет опыта Российской Федерации, Китая, Беларуси, учет запросов на производственный выпуск продукции, решение вопросов логистики, вопросов в IT-сфере, учет других факторов может позволить нам через два-три года, а может быть, и раньше, предложить Совету министров Союзного государства участие в этом проекте в союзных форматах.
Ранее вы говорили о создании Университета высоких технологий Союзного государства по сетевому принципу. Какая работа в этом уже ведется?
Дмитрий Мезенцев: Любое новое дело должно быть поддержано инициаторами, энтузиастами. Мы столкнулись с тем, что некоторым экспертам, которых привлекли, эта задача оказалась не близкой, сердцем они не загорелись. Но есть поручение Совета министров. Сегодня мы видим, что Министерство образования Республики Беларусь, Министерство науки и высшего образования РФ предлагают взаимодействие с ректорами ряда вузов тех опорных университетов, которые могут составить на этом этапе ядро и функционал сетевого университета. По прошествии нескольких лет деятельности сетевого университета Союзного государства мы, конечно, будем возвращаться к идее полноценного Университета высоких технологий с размещением в Минске.
Могут ли появиться какие-то новые союзные программы в сфере обеспечения технологического суверенитета?
Дмитрий Мезенцев: Программа импортозамещения у нас уже есть. Она вполне успешно реализуется. Но это должно быть не просто импортозамещение, а новое лидерство в тех сферах, которые нам сегодня кажутся особенно важными. Это биоресурсы, биотехнологии с опорой в том числе на те достижения компьютерной техники, которые у нас есть. Благодаря национальной смекалке, энергичности, всегда присущих нам, санкционное давление и потеря части партнеров на Западе стали вызовом и хорошей возможностью заместить нашими разработками то, что раньше брали на Западе. И это получается. Может быть, не везде легко, но получается. Например, оборонная сфера это показывает.
Сейчас идет работа над новыми программами. Мы находимся на этапе согласования проекта программы «Биомембраны». Она востребована двумя министерствами здравоохранения и людьми. Успех этой программы во многом позволит существенно повысить эффективность использования лекарственных препаратов при лечении самых сложных заболеваний.