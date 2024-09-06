Дмитрий Мезенцев: Сейчас мы создаем свои разработки вместо западных

Дмитрий Мезенцев: Программа импортозамещения у нас уже есть. Она вполне успешно реализуется. Но это должно быть не просто импортозамещение, а новое лидерство в тех сферах, которые нам сегодня кажутся особенно важными. Это биоресурсы, биотехнологии с опорой в том числе на те достижения компьютерной техники, которые у нас есть. Благодаря национальной смекалке, энергичности, всегда присущих нам, санкционное давление и потеря части партнеров на Западе стали вызовом и хорошей возможностью заместить нашими разработками то, что раньше брали на Западе. И это получается. Может быть, не везде легко, но получается. Например, оборонная сфера это показывает.