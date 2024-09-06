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В России началось голосование на выборах различного уровня

В регионах России стартовал единый день голосования, который продлится с 6 по 8 сентября включительно. В 21 регионе пройдут прямые выборы губернаторов, в 13 регионах — выборы депутатов региональных парламентов и довыборы депутатов Госдумы.

Источник: Reuters

В общей сложности за три дня планируется около 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах России. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) пройдет в 25 субъектах, при этом на Алтае, в Костромской и Смоленской областях, а также в Коми, Марий Эл и Чечне его организуют впервые. По данным ЦИКа, около 920 тыс. россиян подали заявления на участие в ДЭГ.

В Москве проходят выборы депутатов городской думы восьмого созыва и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. В столице откроется 1440 избирательных участков. На выборы депутатов Мосгордумы выдвинулось 389 человек, из них был зарегистрирован 281 кандидат. На выборы в органы местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулось 543 кандидата, зарегистрировано — 427.