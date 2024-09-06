В больницу Ростова привезли малыша трех недель от роду с переломами

К врачам в Ростове попал малыш, которому было всего-то меньше месяца от роду. Как оказалось, с первого вздоха ребенок мучился от постоянной боли. И первые три недели его жизни у родителей сердце разрывалось от того, что сыну плохо, и он все время плачет.
А когда стало понятно, что дело вовсе не в коликах, малютку привезли из области в донскую столицу.
ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ ЛОМАЮТСЯ КОСТИ.
— Ребенок в возрасте 23 дней был госпитализирован в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей № 2 городской больницы № 20 в Ростове с жалобами на сильное беспокойство во время купания, — рассказали в минздраве региона.
Врачи внимательно осмотрели беспокойного пациента и обратили внимание, что он весь сжимается от боли и плачет, когда касаются ножек.
— Рентген показал множественные переломы трубчатых костей. С учетом отсутствия травм и наличия у ребенка ряда особенностей внешности врачи заподозрили у него несовершенный остеогенез. Этот недуг известен под названием «болезнь хрустального ребенка» или «болезнь хрупких костей», — объяснили медики.
У малыша взяли материал для генетического исследования, и в лаборатории страшный диагноз подтвердился. При такой патологии кости становятся настолько ломкими, что страдают от любого прикосновения.
— Команда неонатологов десять дней боролась за здоровье малыша и смогла стабилизировать его состояние.
Как уверяют врачи, теперь малютка чувствует себя хорошо, и его жизни ничего не угрожает.
НЕ «ХРУСТАЛЬНЫЙ», А ИЗБИТЫЙ.
А вот многие жители Ростовской области запомнили другую историю о якобы «хрустальном» ребенке. О ней стало известно 12 лет назад, когда годовалый Саша (имя изменено — прим. ред.) из города Шахты уже в третий раз попал в реанимацию.
До этого его жизнь уже оказывалась на волоске: первый раз — когда малышу был всего месяц, а второй — в восемь. Причем, травмы были настолько серьезными, что медикам пришлось удалять у крохи внутричерепную гематому. А уже в годик его на реанимобиле привезли в Ростовскую областную детскую больницу.
Врачи перечисляли тяжелые травмы: повреждение носа, органов грудной клетки, брюшной полости, закрытая черепно-мозговая травма и внутримозговая гематома. Мальчонка был в коме на аппарате ИВЛ. Медики объясняли: если выживет, то из-за повреждения структуры головного мозга останется инвалидом.
— Подозрение на жестокое обращение с ребенком возникло у нас в силу того, что он уже был неоднократно госпитализирован как в шахтинскую больницу, так и к нам, — рассказывал тогда «КП — Ростов-на-Дону» заведующий отделением реаниматологии и интенсивной терапии Федор Шаршов. — По закону, когда возникает такое подозрение, то врачи по месту жительства сразу же ставят в известность правоохранительные органы. Мама неоднократно говорила нам, что ребенок выпал из коляски или просто упал. Что у малыша чересчур хрупкие кости, а от любого прикосновения остаются синяки. Но, судя по характеру травм, такое невозможно. И я обратился в полицию.
— В медицинской карте Саши нет выписок, которые бы подтвердили у него уникальную редкую болезнь «хрустального» мальчика, — прокомментировали ситуацию в шахтинской детской поликлинике. — Указаны лишь многочисленные травмы, которые получал малыш за время своей жизни.
В феврале 2012 года донской следком возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего», и подозрения легли на родителей мальчика. Когда историю обнародовали, мама даже собиралась поехать в Москву на ток-шоу о малыше, но еще до выезда ее арестовали.
Во время допроса 28-летняя женщина призналась, что сын плохо ел с самого рождения, много плакал и ее это сильно раздражало. Мать говорила, что на нервах бросала сына на пол и на старый продавленный диван, но каждый раз корила себя за это.
Тем временем врачи боролись за жизнь малютки почти три недели. Но в третий раз спасти ребенка не удалось: Саша умер… Об этом мать узнала, находясь в следственном изоляторе.
На похороны деньги через интернет собирали неравнодушные люди… Спустя год мать осудили на 15 лет лишения свободы в колонии общего режима.