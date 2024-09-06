В больницу Ростова привезли малыша трех недель от роду с переломами

— Подозрение на жестокое обращение с ребенком возникло у нас в силу того, что он уже был неоднократно госпитализирован как в шахтинскую больницу, так и к нам, — рассказывал тогда «КП — Ростов-на-Дону» заведующий отделением реаниматологии и интенсивной терапии Федор Шаршов. — По закону, когда возникает такое подозрение, то врачи по месту жительства сразу же ставят в известность правоохранительные органы. Мама неоднократно говорила нам, что ребенок выпал из коляски или просто упал. Что у малыша чересчур хрупкие кости, а от любого прикосновения остаются синяки. Но, судя по характеру травм, такое невозможно. И я обратился в полицию.