В Москве началась вакцинация от гриппа

Кажется, какой грипп: в городе так тепло, светит солнце и небо голубое как летом? Но, как утверждает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач городской поликлиники N 220 Андрей Тяжельников, чтобы после прививки у человека создался защитный барьер, нужно время. Поэтому вакцинацию лучше не откладывать. «Грипп коварен тем, что может осложняться вторичной бактериальной инфекцией, пневмонией и обострением имеющихся хронических состояний, — говорит Тяжельников. — В высокой степени риска находятся беременные женщины, дети и пожилые люди. Большой риск осложнений и у часто болеющих ОРВИ, людей с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением. Единственное надежное средство от гриппа и его осложнений, изобретенное человечеством, — это вакцинация».