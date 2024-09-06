В Москве началась вакцинация от гриппа. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, для этого используются инактивированные вакцины, которые не содержат живого вируса, а поэтому заразиться ими невозможно. Взрослым москвичам предлагают бесплатно сделать прививку в городских поликлиниках по месту прикрепления и в мобильных пунктах у некоторых станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, а детям — в поликлиниках, детских садах и школах.
Кажется, какой грипп: в городе так тепло, светит солнце и небо голубое как летом? Но, как утверждает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач городской поликлиники N 220 Андрей Тяжельников, чтобы после прививки у человека создался защитный барьер, нужно время. Поэтому вакцинацию лучше не откладывать. «Грипп коварен тем, что может осложняться вторичной бактериальной инфекцией, пневмонией и обострением имеющихся хронических состояний, — говорит Тяжельников. — В высокой степени риска находятся беременные женщины, дети и пожилые люди. Большой риск осложнений и у часто болеющих ОРВИ, людей с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением. Единственное надежное средство от гриппа и его осложнений, изобретенное человечеством, — это вакцинация».
Эксперт напоминает, что прежде от вируса гибли миллионы людей во всем мире. Грипп характерен тем, что постоянно мутирует, поэтому прививаться необходимо ежегодно. Штаммовый состав всех вакцин постоянно обновляется на основании научного прогноза циркуляции вирусов гриппа. Вакцина разрабатывается по рекомендации ВОЗ именно против группы циркулирующих в этом году штаммов.
За последние десятилетия прививку от гриппа сделали миллиарды человек. Существуют исчерпывающие доказательства, подтверждающие безопасность вакцинации. Прививка имеет список противопоказаний: в этих случаях дается медотвод или вакцинация переносится. Но сделать ее нужно успеть до момента, когда вокруг уже все заболеют. Обычно грипп достигает пика активности в ноябре-декабре, но лучше вакцинироваться раньше, чтобы успеть вооружить иммунитет. Вакцина начинает действовать только через 10−15 дней после прививки.