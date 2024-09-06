Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 6 сентября 2024 года

Переменную облачность, без сильных дождей обещает погода в Иркутске 6 сентября 2024 года. Температура днем поднимется до +23 градусов, а ночью упадет до +6. В Иркутском Гидрометцентре рассказали, что ветра сильного не будет, лишь 5−10 м/с.
Погода в Иркутске 6 сентября 2024 года
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы, утром туман, ветер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, — рассказали синоптики о погоде в Приангарье.
Днем температура поднимется до +23, если солнце не появится, то лишь до +14. А вот ночью ожидаются заморозки, до −3 градусов. Вот что обещает погода в Иркутске 6 сентября 2024 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что показ фильма об истории Донбасса пройдет в областном центре 10 сентября.