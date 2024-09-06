Шесть новых участков для ловли рыбы появилось на Братском водохранилище

В Иркутской области подвели итоги конкурса на право заключения договоров пользования рыболовными участками. На Братском водохранилище появилось шесть новых участков, общая площадь которых 978 гектаров. Также 23 территории заключили 13 договоров, срок пользования составил 10 лет. Десять лотов признали недействительными. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Теперь промышленным рыболовством можно заниматься на Братском и Усть-Илимском водохранилище, а также в Балаганском, Братском, Нижнеилимском и Усть-Илимском районах. В этом году площадь рыболовных участков составила 165 тысяч гектаров.
— Всего в области 254 рыболовных участка. Из них 253 используются организациями для осуществления промышленного рыболовства и один участок предназначен для коренных малочисленных народов с целью традиционного рыболовства. Кроме этого, увеличилось общее количество пользователей водными биоресурсами, осуществляющих промышленное рыболовство. Теперь их 46, — пояснил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
Ежегодно в Иркутской области разрешена ловля пеляди, сазана, леща, окуня, плотвы, щуки, карася и налима.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре произошло ДТП с автобусом № 57. Пострадала пассажирка.