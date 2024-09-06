Шесть новых участков для ловли рыбы появилось на Братском водохранилище

— Всего в области 254 рыболовных участка. Из них 253 используются организациями для осуществления промышленного рыболовства и один участок предназначен для коренных малочисленных народов с целью традиционного рыболовства. Кроме этого, увеличилось общее количество пользователей водными биоресурсами, осуществляющих промышленное рыболовство. Теперь их 46, — пояснил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.