Хабаровские родители задолжали своим детям свыше 2 млрд рублей

В Хабаровском крае общий долг по алиментам превышает два миллиарда рублей. Однако в целом он постепенно снижается. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали в межрегиональном управлении Федеральной службы судебных приставов.
— На данный момент общие долги по алиментам на нашей территории составляют два миллиарда двадцать два миллиона рублей. В производстве находится 11 тысяч 182 дела о взыскании долгов по алиментам. А за восемь месяцев этого года взыскано почти 659 миллионов рублей, — привели данные статистики в ведомстве. — Важно отметить, что хоть цифра в два миллиарда и впечатляет, но в динамике прошлых лет общая сумма долгов по этим выплатам снижается.
В целом по стране россияне задолжали по алиментам больше 150 млрд рублей. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщила глава комитета Госдумы России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Ещё несколько лет назад эта сумма была гораздо больше. Она начала снижаться после того, как в России ввели ограничения для должников, например, запрет на вылет за рубеж, лишение родительских прав, изъятие имущества. Со следующего года в стране планируют ввести ещё и реестр злостных неплательщиков алиментов.
Также за долги по алиментам по уже действующему законодательству можно лишиться свободы. Пример тому — недавняя история из Бикина.
Как рассказали в прокуратуре Хабаровского края, женщина с сентября 2022 по май 2024 года не платила алименты своим несовершеннолетним детям. Долг накопился порядка 600 тысяч рублей. За это ранее привлекавшейся к уголовной ответственности за наркотики даме предъявили обвинение по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушении решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).
— Бикинским городским судом по совокупности приговоров виновной назначено наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — добавили в надзорном ведомстве.