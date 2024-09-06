Хабаровские родители задолжали своим детям свыше 2 млрд рублей

В целом по стране россияне задолжали по алиментам больше 150 млрд рублей. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщила глава комитета Госдумы России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Ещё несколько лет назад эта сумма была гораздо больше. Она начала снижаться после того, как в России ввели ограничения для должников, например, запрет на вылет за рубеж, лишение родительских прав, изъятие имущества. Со следующего года в стране планируют ввести ещё и реестр злостных неплательщиков алиментов.