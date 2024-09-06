Школу № 104 в Омске закрыли после обрушения потолка

Как сообщалось ранее в «КП — Омск», в школе № 104 в Ленинском округе Омска произошло обрушение потолка в раздевалке. В связи с этим ученики были переведены на дистанционное обучение. В учебное заведение уже направлены эксперты, которые должны определить, пригодна ли школа для занятий. Школа 1957 года постройки должна была быть отремонтирована в 2026 году. В мэрии Омска заявили, что у департамента образования уже есть план по переводу учеников в другие учреждения, если это потребуется до начала ремонта.