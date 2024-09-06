Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске на избирательный участок пришли «тигр» и «медведь»

Источник: Российская газета

В Хабаровске на голосование явились избиратели в костюмах тигра и медведя. Об этом сообщили в Центре общественного наблюдения Хабаровского края по осуществлению общественного мониторинга соблюдения избирательных прав граждан.

Два человека в костюмах маскотов — тигра и медведя — пришли избирательный участок № 77. Он находится в Индустриальном районе в школе № 24.

Выбор костюмов понятен: тигр и медведь — символы города, они украшают герб Хабаровска. А еще эти хищники — маскоты (талисманы) местных хоккейных клубов.

Судя по фото, костюмы надели девушки. Ведь у обоих обувь на каблучках.

Между тем был замечен желтый с черными полосками «тигр» и на избирательном участке в Советско-Гаванском районе Хабаровского края.