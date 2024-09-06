В Хабаровске на избирательный участок пришли «тигр» и «медведь»

В Хабаровске на голосование явились избиратели в костюмах тигра и медведя. Об этом сообщили в Центре общественного наблюдения Хабаровского края по осуществлению общественного мониторинга соблюдения избирательных прав граждан.
Два человека в костюмах маскотов — тигра и медведя — пришли избирательный участок № 77. Он находится в Индустриальном районе в школе № 24.
Выбор костюмов понятен: тигр и медведь — символы города, они украшают герб Хабаровска. А еще эти хищники — маскоты (талисманы) местных хоккейных клубов.
Судя по фото, костюмы надели девушки. Ведь у обоих обувь на каблучках.
Между тем был замечен желтый с черными полосками «тигр» и на избирательном участке в Советско-Гаванском районе Хабаровского края.