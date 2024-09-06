В ЦБТ предложили допускать мигрантов к экзаменам по биометрии

На первом этапе биометрию будут собирать в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области на границе с Казахстаном. На втором этапе для безвизового въезда в Россию все иностранцы будут заранее сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита.