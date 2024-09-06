Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦБТ предложили допускать мигрантов к экзаменам по биометрии

Центр биометрических технологий (ЦБТ) предложил использовать идентификацию мигрантов по биометрии при сдаче экзаменов, сообщил «Известиям» гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. Технология также позволит проводить мониторинг тестирования непосредственно в момент его проведения.

Источник: РИА "Новости"

«Мне кажется, что очень востребована будет идентификация иностранных граждан по биометрии при сдаче экзаменов — по знанию русского языка и других», — пояснил Поволоцкий.

Ранее правительство представило проект постановления об эксперименте, в рамках которого иностранные граждане при пересечении границы РФ будут сдавать биометрические данные — изображение лица и отпечатки пальцев. Его предлагается провести с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года.

На первом этапе биометрию будут собирать в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области на границе с Казахстаном. На втором этапе для безвизового въезда в Россию все иностранцы будут заранее сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита.

Также 30 июля Госдума приняла закон, который ужесточает правила покупки сим-карт иностранцами. Согласно поправкам, иностранцы могут оформить до 10 сим-карт, им также запрещается покупка сим-карт без сдачи биометрии. Кроме того, принятый закон запретил гражданам РФ иметь более 20 сим-карт на человека.

технологии