В ЦБТ предложили допускать мигрантов к экзаменам по биометрии

«Мне кажется, что очень востребована будет идентификация иностранных граждан по биометрии при сдаче экзаменов — по знанию русского языка и других», — пояснил Поволоцкий.
Ранее правительство представило проект постановления об эксперименте, в рамках которого иностранные граждане при пересечении границы РФ будут сдавать биометрические данные — изображение лица и отпечатки пальцев. Его предлагается провести с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года.
На первом этапе биометрию будут собирать в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области на границе с Казахстаном. На втором этапе для безвизового въезда в Россию все иностранцы будут заранее сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита.
Также 30 июля Госдума приняла закон, который ужесточает правила покупки сим-карт иностранцами. Согласно поправкам, иностранцы могут оформить до 10 сим-карт, им также запрещается покупка сим-карт без сдачи биометрии. Кроме того, принятый закон запретил гражданам РФ иметь более 20 сим-карт на человека.