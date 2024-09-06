Победителей конкурса антинаркотических видеороликов наградили в Иркутске

— Впервые провели такой конкурс в нашем районе. И очень приятно, что много желающих откликнулось. Тема наркомании волнует жителей Иркутска: важно не просто освещать эту проблематику, но и донести информацию о ней до подрастающего поколения. Все видеоролики, которые нам присылали, интересные, трогательные и креативные. Мы будем и дальше продолжать подобные проекты, — рассказала глава Правобережного округа Елена Торохова.