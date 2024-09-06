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Победителей конкурса антинаркотических видеороликов наградили в Иркутске

Участие принимали школьники и студенты от 14 лет.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутске рассказали об итогах конкурса «СТОПНАРКОТИК: взгляд в объективе». Школьники и студенты от 14 лет снимали видеоролики на тему здорового образа жизни, а также о последствиях употребления запрещенных веществ. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.

Конкурс проходил среди жителей Правобережного района. Наградили победителей и призеров в Иркутском планетарии. Вручили грамоты, дипломы и подарки. Также отметили преподавателей, которые помогли в реализации идей.

— Впервые провели такой конкурс в нашем районе. И очень приятно, что много желающих откликнулось. Тема наркомании волнует жителей Иркутска: важно не просто освещать эту проблематику, но и донести информацию о ней до подрастающего поколения. Все видеоролики, которые нам присылали, интересные, трогательные и креативные. Мы будем и дальше продолжать подобные проекты, — рассказала глава Правобережного округа Елена Торохова.

Участникам выразили благодарность и представители Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье ожидают три волны заболеваемости ОРВИ и гриппом.