В Челябинске запустят новый автобусный маршрут, который свяжет военных и студентов

Как говорится в информационном сообщении, на маршрут № 26 выпустят пять автобусов среднего класса. Они будут курсировать с интервалом движения в 25 минут. Автобусы, направляясь от военного городка в городок студенческий, будут проходить, в частности, через такие улицы как Профессора Благих, Молодогвардейцев, Университетскую Набережную, Лесопарковую и проспекту Ленина. Первый автобус будет выходить на линию в шесть часов утра, а последний — ближе к десяти часам вечера.