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В Челябинске запустят новый автобусный маршрут, который свяжет военных и студентов

Автобусы по новому маршруту от остановки ЧВВАКУШ до остановки ЮУрГУ выйдут на линию с 7 сентября.

О том, что запускается новый автобусный маршрут между ЧВВАКУШ, который в Челябинске возник как поселок вокруг военного училища, занимающегося подготовкой штурманов, и ЮУргУ (одним из крупнейших вузов региона) сообщили в телеграм-канале "Челябинский общественный транспорт.

Как говорится в информационном сообщении, на маршрут № 26 выпустят пять автобусов среднего класса. Они будут курсировать с интервалом движения в 25 минут. Автобусы, направляясь от военного городка в городок студенческий, будут проходить, в частности, через такие улицы как Профессора Благих, Молодогвардейцев, Университетскую Набережную, Лесопарковую и проспекту Ленина. Первый автобус будет выходить на линию в шесть часов утра, а последний — ближе к десяти часам вечера.