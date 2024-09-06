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Погода в Челябинской области начинает налаживаться

В пятницу, 6 сентября, в Челябинской области будет переменная облачность, без существенных осадков.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 94% 762 мм рт. ст. +19°

В пятницу, 6 сентября, в Челябинской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +13 до +18 градусов. Ветер северный, северо-западный 5−10 метров в секунду, местами порывы до 13.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +16 до +18 градусов. Ветер северный, северо-западный 6−11 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 6 сентября, у Арсения, Георгия и Петра.

Между прочим, 6 сентября 2024 года отмечают день Евтихия Тихого. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае нельзя выносить из дома мусор после заката. Дело в том, что из-за этого можно лишиться всех своих денег.