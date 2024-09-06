В Большереченском районе объявили режим ЧС

4 сентября глава Большереченского района Василий Майстепанов подписал постановление № 302, вводя режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Причиной этого решения стали постоянные дожди, которые с 23 августа привели к переувлажнению почвы в регионе. Сельхозпроизводители сталкиваются с трудностями, так как уборка урожая с мокрых полей становится крайне сложной задачей.
«Отнести возникшую ситуацию к чрезвычайной ситуации муниципального характера, установить местный уровень реагирования», — говорится в постановлении главы района.
Заместитель главы района и начальник управления сельского хозяйства Виктор Епанчинцев будет координировать действия по ликвидации ЧС.
Введение режима чрезвычайной ситуации предоставит аграриям возможность подавать заявки на страховые выплаты и компенсировать утраты урожая.