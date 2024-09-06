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Космонавт заявил, что Дальний Восток для РФ такой же приоритет, как и космос

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Российский космонавт-испытатель Сергей Прокопьев на ВЭФ обратился к выпускникам программы «Муравьев-Амурский — 2030» по подготовке управленцев на Дальнем Востоке и пожелал им успеха в работе, отметив, что «космос и Дальний Восток — стратегические приоритеты развития нашей Родины».

Источник: Роскосмос

«Дальневосточная земля — уникальная территория нашей страны, это и арктические суровые земли, тундра и тайга, вулканы Камчатки и Курильских островов, самое глубокое озеро в мире священный Байкал. Здесь у каждого есть возможность проявить себя. И космос, и Дальний Восток — это стратегические приоритеты развития нашей Родины», — сказал он.

Прокопьев пожелал успеха участникам программы, подчеркнув, что главное в их работе — «поставить себе цель, верить в себя и в силу сообщества». «Пусть ваши идеи и стремления станут крепким фундаментом процветания региона и всей России», — подчеркнул он.

Накануне президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ сообщил, что учрежденная в 2022 году программа подготовки специалистов-управленцев для регионов Дальнего Востока и Арктики «Муравьев-Амурский» будет работать до 2030 года. Ее действие расширено и на Арктику. Путин отметил, что конкурс по программе высокий и составляет до 80 человек на место. Программа «Муравьев-Амурский — 2030» представляет собой образовательную и проектную площадку для подготовки молодых управленческих кадров. Многие выпускники программы вместе с семьями переехали на Дальний Восток из других регионов страны и уже нашли работу в региональных, муниципальных и федеральных органах власти: занимаются развитием экономики, инфраструктуры, строительства и производства, социальной сферой, образованием.

О форуме

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике». Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

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