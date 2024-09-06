Космонавт заявил, что Дальний Восток для РФ такой же приоритет, как и космос

Накануне президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ сообщил, что учрежденная в 2022 году программа подготовки специалистов-управленцев для регионов Дальнего Востока и Арктики «Муравьев-Амурский» будет работать до 2030 года. Ее действие расширено и на Арктику. Путин отметил, что конкурс по программе высокий и составляет до 80 человек на место. Программа «Муравьев-Амурский — 2030» представляет собой образовательную и проектную площадку для подготовки молодых управленческих кадров. Многие выпускники программы вместе с семьями переехали на Дальний Восток из других регионов страны и уже нашли работу в региональных, муниципальных и федеральных органах власти: занимаются развитием экономики, инфраструктуры, строительства и производства, социальной сферой, образованием.