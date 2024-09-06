Дуров назвал борьбу с преступниками в Telegram своей личной целью

При этом Дуров отметил, что Telegram не всегда согласен с позицией властей по поводу правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью. Он напомнил, что компания уже сталкивалась с подобными ситуациями в России и Иране, что привело к блокировке мессенджера в этих странах. Дуров подчеркнул, что в таких случаях Telegram готов покинуть страну, если ее правила несовместимы с принципами компании. Он добавил, что Telegram действует не ради прибыли, а для защиты основных прав людей, особенно в тех местах, где эти права нарушаются.