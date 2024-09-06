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Приметы на день Евтихия Тихого: что нельзя делать 6 сентября 2024 года

В пятницу, 6 сентября, отмечается народный праздник Евтихий Тихий.

В пятницу, 6 сентября, отмечается народный праздник Евтихий Тихий. Также сегодня вспоминают епископа Евтихия, которого считают учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла.

Что можно делать 6 сентября:

  • проводить вечер в тихом семейном кругу;
  • носить одежду из льна: считается, что она принесет удачу;

Что нельзя делать 6 сентября:

  • долго идти против ветра;
  • смотреть на восход солнца;
  • принимать подарки от незнакомых людей;
  • заниматься выпечкой;

Народные приметы:

  • дождь идет — дальше погода будет сухой до самой зимы;
  • много желудей на дубе — к снежной зиме;
  • синицы кричат — к ненастной погоде.