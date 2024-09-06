Приметы на день Евтихия Тихого: что нельзя делать 6 сентября 2024 года

В пятницу, 6 сентября, отмечается народный праздник Евтихий Тихий. Также сегодня вспоминают епископа Евтихия, которого считают учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла.
Что можно делать 6 сентября:
- проводить вечер в тихом семейном кругу;
- носить одежду из льна: считается, что она принесет удачу;
Что нельзя делать 6 сентября:
- долго идти против ветра;
- смотреть на восход солнца;
- принимать подарки от незнакомых людей;
- заниматься выпечкой;
Народные приметы:
- дождь идет — дальше погода будет сухой до самой зимы;
- много желудей на дубе — к снежной зиме;
- синицы кричат — к ненастной погоде.