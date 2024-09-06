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На Сахалине избиратели проголосовали в здании старейшего музея

Источник: Российская газета

В Александровск-Сахалинском районе Сахалинской области одна из 10 участковых избирательных комиссий — УИК № 14 — работает в помещении старейшего на Сахалине музея.

В этом здании в 1890 году останавливался Антон Павлович Чехов. А в 1896 году там был основан музей, который сегодня носит название «Историко-литературный музей “А. П. Чехов и Сахалин”..

По словам председателя Александровск-Сахалинской территориальной избирательной комиссии Надежды Васильевой, активность избирателей высокая. Особое внимание — избирателям почтенного возраста. За активную гражданскую позицию им вручают благодарственные письма.

Напомним, выборы главы региона, депутатов Городской думы Южно-Сахалинска, двух районных собраний будут проходить в течение трех дней: 6, 7 и 8 сентября 2024 года.