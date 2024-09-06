Мутко в интервью РБК: Тюрьму «Кресты» выставят на аукцион до конца года

Здание бывшего тюремного комплекса «Кресты» в Петербурге выставят на аукцион до конца года. Об этом в интервью РБК заявил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.
По его словам, к продаже «все в принципе готово. “До конца года хотим”, — добавил он.
По предварительным данным, объект оценивается примерно в один миллиард рублей. Но это базовая цена, которую позже могут скорректировать.
«Кресты» были открыты в 1892 году. Тюремный комплекс включает два крестообразных сооружения и административный корпус с храмом святого благоверного князя Александра Невского. Это одно из самых известных пенитенциарных учреждений в России.
В «Крестах» побывали Иосиф Бродский, Лев Гумилев, Анатолий Луначарский и Лев Троцкий. А Лёнька Пантелеев даже смог сбежать.
В корпусах — 999 камер, преимущественно одиночных. С конца 60-х «Кресты» стали следственным изолятором.
Первые сообщения о планах выставить «Кресты» на продажу появились в СМИ в ноябре 2022 года. А в мае 2023-го стало известно о том, что комплекс зданий передали компании «Дом.РФ».
Стоит отметить, что этот комплекс зданий является объектом культурного наследия. «В его состав входят помещения храма, котельная и трансформаторная», — заявили в администрации Петербурга. И добавили: «На этом земельном участке нельзя проводить работы по строительству и реконструкции».
Вид с Невы на тюрьму «Кресты», 1917 год. Репродукция. Фото: РИА Новости.