Камчатский край подписал на ВЭФ соглашения на более чем 40 миллиардов рублей

Один из первых проектов на Дальнем Востоке, по которому применяется новый механизм защиты инвестиций — фабрика проектного финансирования, реализуется в Камчатском крае. Как регион справляется с последствиями землетрясений, почему переходит на воздушные суда самолетного типа и где на Камчатке появится «Дальневосточный квартал», рассказал губернатор Владимир Солодов.
Владимир Викторович, в Петропавловске-Камчатском, в микрорайоне Северный в рамках федеральной программы возводится «Дальневосточный квартал». Когда он будет готов и что этот проект даст Камчатке?
Владимир Солодов: При поддержке правительства Российской Федерации уже реализуется целый ряд инициатив по развитию жилищного строительства и повышению доступности жилья, ведь это один из главных запросов наших жителей.
К сожалению, жилой фонд Петропавловска-Камчатского да и других населенных пунктов Камчатского края крайне устаревший. Многие здания аварийные и смотрятся неприглядно, а их ремонт, по большому счету, нецелесообразен. При этом в прошлые годы темпы строительства и доступность жилья были очень низкими.
Ответом на эту проблему стали жилищные инициативы президента и правительства по Дальнему Востоку. Это льготное арендное жилье, поддержка строительных проектов и, конечно, флагманский проект «Дальневосточный квартал».
Суть его заключается в том, что мы комбинируем усилия разных программ: выделяется земельный участок на безвозмездной основе со стороны региона, на инфраструктуру идет серьезная поддержка по линиям правительства Российской Федерации, федерального бюджета и Минвостокразвития. Застройщик встречно берет обязательства по сдерживанию цен на квартиры, чтобы они не превышали средние по рынку, а часть жилья направляется на социальные программы.
У нас «Дальневосточный квартал» строится на въезде в Петропавловск, это микрорайон Северный. Там будет больше 100 тысяч квадратных метров, порядка 600 квартир. Первые дома сдадим уже в 2026 году. И значительная часть квартир — 150 из 600 — будет доступна как арендное жилье. Это продукт для востребованных специалистов, треть стоимости аренды покрывает сам специалист, треть — федеральный бюджет, треть — региональная казна. В итоге семья получает готовую меблированную комфортную, не требующую каких-то вложений квартиру в новостройке. Этот проект, я уверен, позволит нам и дефицит специалистов сократить, и привлечь тех людей, которые так нужны на Камчатке, а тех, кто работает сейчас, — удержать, расширив для них возможность улучшения жилищных условий.
В сентябре на Камчатке вводится резервная линия связи. Можно ли теперь сказать, что в регионе гарантированы надежная сотовая связь и устойчивый интернет?
Владимир Солодов: Надо сказать, что мобильная связь и высокоскоростной интернет и так надежны. Но у нас только одна линия приходит на Камчатку и затем от нас идет на Чукотку: два региона зависят от разовых эксцессов, которые могут происходить. В этом году такие, к сожалению, случаи были, и причина, как правило, — классический человеческий фактор.
Последний такой раз был, когда при благоустройстве в поселке Сокоч ремонтировали детскую площадку и во время бурения попали в кабель. Порвали его, и на несколько часов два региона — Камчатка и Чукотка — остались без связи.
Конечно, это неоправданные риски в текущей реальности, когда мы полностью опираемся на цифровые коммуникации.
Поэтому «Ростелеком» уже построил резервную оптоволоконную линию. На следующей неделе она заработает. ВОЛС проходит примерно в том же направлении, но исключает случайное повреждение.
На этом, конечно, мы не останавливаемся. Задача следующая — закольцевать оптоволоконную связь между Сахалином, Камчаткой и Магаданом. Сейчас линия с Сахалина идет на Камчатку и уходит веткой на Магадан. Важно сделать перемычку, чтобы надежность связи во всех отдаленных регионах Дальнего Востока была обеспечена в полном объеме.
И хочу подчеркнуть: мы продолжаем расширять доступность интернета в отдаленных поселках. В этом году завершена работа по проведению интернета на наши севера — до поселка Оссора через Палану, Тигиль и ряд других населенных пунктов. План — в течение двух лет дойти до поселка Тиличики в Олюторском районе, тем самым охватив почти все население Камчатского края.
Проект этот мы реализуем с нашим другим надежным партнером по развитию цифровизации «ИнтерКамСервисом». Комбинируя возможности различных игроков, инвесторов, операторов сотовой и цифровой связи, мы решаем главную задачу — обеспечиваем доступность связи для жителей и надежность ее работы. А также доступность тарифов, поскольку наш принципиальный подход заключается в том, что тарифы на северах должны быть такими же, как в Петропавловске-Камчатском.
Полмесяца назад юг полуострова пережил мощное землетрясение. Насколько надежна социальная и производственная инфраструктура Камчатки, чтобы противостоять такой стихии? Как власти взаимодействуют с учеными — вулканологами и сейсмологами, чтобы минимизировать ущерб от землетрясений и извержений?
Владимир Солодов: Лучший ответ на ваш вопрос — это проверка действием. У нас 18 августа было землетрясение магнитудой 7,1, в городе ощущалось сейсмособытие до 6 баллов. Ни одно здание не разрушено, ни одно строение не получило капитальных повреждений. И это, собственно, доказывает, что инфраструктура надежная.
Новые помещения строятся с расчетом на 9−10-балльную сейсмичность. Там даже трещин никаких нет — ни в здании аэропорта, строительство которого сейчас завершается, ни в новой больнице, ни в новых домах. Да и сооружения 1980−90-х устояли: правильно сработали так называемые сейсмические швы — стыковки отдельных частей здания, которые обеспечивают его гибкость.
Испытания землетрясениями, которые мы сейчас проходим, показывают надежность инфраструктуры. Специалисты по сейсмике говорят, что регулярность и средняя сила толчков — хороший прогностический знак того, что сильное разрушительное землетрясение маловероятно. Хотя его нельзя исключить, потому что мы живем в суперопасной зоне сейсмики.
При этом, конечно, мы постоянно сотрудничаем с учеными. Надо отдать им должное — реагирование идет оперативно. К сожалению, если извержение вулканов можно прогнозировать достаточно точно, то землетрясение не поддается оперативному прогнозу. Здесь важно реагирование в моменте, инструкции по поведению населения. И мы каждый раз удостоверяемся, что у нас в наличии и в готовности все резервы на любой сценарий.
А дальше основная линия сотрудничества с наукой связана с более точным обследованием жилого фонда, уточнением карт микрорайонирования, выстраиванием наиболее вероятных сценариев для землетрясений и обоснованием в новой версии национальных проектов отдельной программы по расселению сейсмодефицитного жилья. Она была принята после разрушительных землетрясений на Камчатке в конце 2000-х годов, но за это время объем финансирования существенно снизился. Наша задача сейчас — действовать на опережение и добиться того, чтобы сейсмодефицитное жилье и наиболее опасные, наиболее дефицитные по сейсмике социальные здания были реконструированы или расселены.
Пять дней назад, к сожалению, произошла ужасная трагедия, потерпел крушение вертолет с туристами на борту. Какие последствия эта катастрофа может иметь для транспортной отрасли и туристической сферы региона?
Владимир Солодов: Гибель людей всегда трагедия. И я еще раз хочу выразить соболезнования всем родственникам погибших. 22 человека погибло — три члена экипажа, два гида и 17 туристов со всей страны.
И это потеря невосполнимая, хотя сейчас мы стараемся максимально быстро сработать по адресной поддержке всех пострадавших семей. Каждая из них получит, из расчета на одного пассажира, 3,3 миллиона рублей. Мы стараемся это сделать быстро, по крайней мере, произвести первые выплаты.
Выводы будем делать после оценок, которые делает сейчас Межгосударственный авиационный комитет, его сотрудники работают на месте катастрофы, проверяют саму авиакомпанию. Нам нужно досконально разобраться в причинах произошедшего и принять самые серьезные меры по недопущению подобного.
Они могут заключаться в программе повышения надежности полетов самой авиакомпании «Витязь Аэро». Важно, чтобы в ней были приняты неукоснительные меры, которые сводят к нулю риск таких авиакатастроф.
Второе направление — минимизация вертолетных перевозок в целом, переход от вертолетов к воздушным судам самолетного типа. Кстати, вчера на совещании у президента обсуждался вопрос, связанный со строительством отечественных воздушных судов, самолетов. Очень надеемся, что они к нам начнут поступать и заменят имеющийся устаревший парк. Мы готовим взлетно-посадочные площадки, приводим их в порядок для расширения перелетов именно самолетами.
И третье — это развитие наземных туристических направлений, потому что вертолет, хотим мы или нет, сильно зависит от метеоусловий, полеты на нем сопряжены с риском и очень дороги.
Если мы сможем реализовать сеть интересных, увлекательных наземных маршрутов, это расширит сезонность, мы сможем предложить более стандартный туристический продукт, а турмаршруты будут соответствовать потребностям всех категорий туристов — от самых взыскательных до достаточно многочисленной группы людей с ограниченными финансами.
И наши турпроекты именно на это направлены. Например, флагманский проект «Три вулкана» будет открывать наземный доступ ко всему, чем богата Камчатка, — вулканам, термальным источникам, озерам и рекам, океанскому побережью. Назову еще кластер «Зеленовские озерки», туристические точки вдоль главного нашего наземного автомобильного маршрута Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск.
Какие соглашения уже подписаны и планируются к подписанию на полях Восточного экономического форума?
Владимир Солодов: Общий объем соглашений составляет более 40 миллиардов рублей.
Причем это только те средства, которые отражены новыми договоренностями. Если говорить в целом про объем проектов, это порядка 60 миллиардов.
Целый ряд знаковых для нас проектов выполняется. В частности, вчера мы подписали соглашение с Быстринской горной компанией о реализации горнодобычного проекта «Кумроч». Он входит в ТОП-3 крупнейших инвестиционных проектов Камчатки. Общий объем вложений в него превысит 50 миллиардов рублей. Это один из первых проектов на Дальнем Востоке, по которому применяется механизм защиты инвестиций со стороны федерального бюджета, так называемая фабрика проектного финансирования. Она позволяет хеджировать риски для инвесторов по колебаниям процентной ставки, государство берет на себя эти риски и позволяет инвесторам с большей уверенностью вкладывать средства. Проект создает огромный налоговый потенциал в будущем — порядка 30 миллиардов рублей за время его реализации. Формирует более 3 000 рабочих мест.
Подчеркну: несмотря на то, что традиционно в сферу горнодобычи привлекаются вахтовые рабочие, Быстринская горная компания уже два года готовит кадры из местных жителей. На базе нашего политехнического техникума реализуется проект «Профессионалитет», по нему каждый год набирается 100 ребят на востребованную профессию. Они получают целевую стипендию, форму, ездят на месторождение во время обучения, им гарантированы трудоустройство, очень достойная заработная плата, интересная работа и хорошие перспективы карьерного роста.
Вот по такому знаковому проекту мы подписали документ на форуме. Заключены соглашения с компаниями «АФК-система», «ГАЛС-девелопмент». Они будут заниматься у нас крупными объектами недвижимости, строительством гостиниц в центре города и в других туристических кластерах. Будем активизировать сотрудничество в сфере надежности цифровой связи, в повышении качества работы такси. С «Яндекс. Такси» договорились о дополнительных инвестициях в эту сферу.
Не забываем и о проектах гуманитарного характера. Например, с Чукотским автономным округом договорились о возобновлении легендарной гонки на собачьих упряжках «Берингия» в межрегиональном формате. Попробуем в течение следующих лет вернуться к тысячекилометровой гонке, которая в свое время вошла в Книгу рекордов Гиннесса и проходила от Камчатки до Чукотки.