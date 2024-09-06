Камчатский край подписал на ВЭФ соглашения на более чем 40 миллиардов рублей

У нас «Дальневосточный квартал» строится на въезде в Петропавловск, это микрорайон Северный. Там будет больше 100 тысяч квадратных метров, порядка 600 квартир. Первые дома сдадим уже в 2026 году. И значительная часть квартир — 150 из 600 — будет доступна как арендное жилье. Это продукт для востребованных специалистов, треть стоимости аренды покрывает сам специалист, треть — федеральный бюджет, треть — региональная казна. В итоге семья получает готовую меблированную комфортную, не требующую каких-то вложений квартиру в новостройке. Этот проект, я уверен, позволит нам и дефицит специалистов сократить, и привлечь тех людей, которые так нужны на Камчатке, а тех, кто работает сейчас, — удержать, расширив для них возможность улучшения жилищных условий.