Учитель из Омского района выступит на всероссийском конкурсе в Казани

В сентябре в Казани пройдет Всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы — 2024». В нем примут участие учителя и воспитатели из 79 регионов страны. Они будут представлять 36 языков народов России. К числу этих языков относятся русский, татарский, чеченский и башкирский. Также будут представлены малые языки, такие как вепсский, долганский, корякский, нанайский и ненецкий.