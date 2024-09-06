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Учитель из Омского района выступит на всероссийском конкурсе в Казани

В нем будут принимать участие учителя и воспитатели из 79 регионов страны.

Источник: Комсомольская правда

В сентябре в Казани пройдет Всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы — 2024». В нем примут участие учителя и воспитатели из 79 регионов страны. Они будут представлять 36 языков народов России. К числу этих языков относятся русский, татарский, чеченский и башкирский. Также будут представлены малые языки, такие как вепсский, долганский, корякский, нанайский и ненецкий.

Омскую область на конкурсе будет представлять Лариса Иващенко. Она является учителем русского языка в школе села Красноярка Омского района. На конкурсе Лариса проведет урок по родному языку или литературе для детей, которые не владеют этим языком. В конкурсе будет второй тур, в котором примут участие 15 педагогов. Им предстоит организовать внеурочное мероприятие для школьников.

«Лариса Иващенко уверена, что учительское слово должно подарить ребенку крылья, помочь поверить в себя. Миссию учителя она видит в том, чтобы стать для каждого ребенка источником света мудрости, добра и любви. Желаю уверенности в своих силах, вдохновения и новых профессиональных знакомств на конкурсе», — поделился в своем телеграм-канале министр образования Омской области Иван Кротт.

Победителем в конкурсе станет тот, кто наберет больше всего баллов в двух турах.