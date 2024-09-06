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До конца недели в Башкирии потеплеет до +23°

По ночам в воздухе и на почве будут заморозки.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 94% 762 мм рт. ст. +19°

Башгидромет опубликовал прогноз погоды до конца недели. В республике потеплеет до +23°.

В пятницу, 6 сентября, существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит +14,+19°. Ночью были заморозки на почве и в воздухе до −2°.

В субботу, 7 сентября, на северо-востоке региона ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем +17,+22°.

В воскресенье, 8 сентября, также будет без существенных осадков, ветер слабый. Ночью столбик термометра опустится до +7,+12°, днем поднимется до +18,+23°.