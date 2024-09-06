До конца недели в Башкирии потеплеет до +23°

Башгидромет опубликовал прогноз погоды до конца недели. В республике потеплеет до +23°.
В пятницу, 6 сентября, существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит +14,+19°. Ночью были заморозки на почве и в воздухе до −2°.
В субботу, 7 сентября, на северо-востоке региона ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем +17,+22°.
В воскресенье, 8 сентября, также будет без существенных осадков, ветер слабый. Ночью столбик термометра опустится до +7,+12°, днем поднимется до +18,+23°.