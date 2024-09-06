В Омской области пройдут гонки дронов

В Омской области 15 сентября на базе спортивной школы олимпийского резерва «Сибирский нефтяник состоится чемпионат по гонке дронов “Лаборатория беспилотных авиационных систем”. Соревнования пройдут уже в восьмой раз.
Участники чемпионата будут соревноваться в мастерстве пилотирования дронов, а также в конструировании и аэродинамике. Участвовать в гонках будут дети от 9 лет. Они могут соревноваться как индивидуально, так и в составе команды от трёх до пяти человек.
В рамках чемпионата пройдут региональный этап отборочных соревнований «Гонки дронов» и региональные соревнования «АэроСтем» по фиджитал-спорту.
Организаторами гонок дронов стали министерство цифрового развития и связи Омской области, министерство спорта Омской области, автономная некоммерческая организация «Центр образовательных инициатив СТЕМ» и региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация гонок дронов Омской области».