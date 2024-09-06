Идеальное количество детей в семье назвали на ВЭФ

«С точки зрения молодежи, которая может рожать, которая будет рожать, идеальная семья — это не многодетная», — поделился статистикой Абрамов.
При этом старшее поколение называло другие цифры. По их мнению, детей должно быть больше трех. Тогда как молодежь вообще не всегда считает, что в семье должны быть дети, и с годами количество тех, кто уверен в этом, растет.
Также эксперт обозначил главную причину, которую называют участника опросов как главную, мешающую им завести детей: финансовая. Еще молодежь упоминает желание пожить для себя.
Кроме того, Абрамов, который также является председателем общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, добавил, что работодатель тоже может повлиять на решение людей о пополнении семейства: помочь расширить жилплощадь, организовать детские комнаты, ввести удаленную работу.
«В жесточайшей гонке за трудовые ресурсы у работодателя есть и такие механизмы удерживать своих сотрудниц», — заявил Константин Абрамов.
Между тем в предпоследний день Восточного экономического форума состоялся самый трогательный момент: девушке сделали предложение прямо во время делового мероприятия. Новая семья образовалась на глазах официального представителя МИД России Марии Захаровой.