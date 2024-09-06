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Идеальное количество детей в семье назвали на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября, ФедералПресс. Генеральный директор Фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константин Абрамов рассказал, какое количество детей население считает идеальным. Об этом пишет корреспондент «ФедералПресс» с полей Восточного экономического форума.

Источник: Freepik

«С точки зрения молодежи, которая может рожать, которая будет рожать, идеальная семья — это не многодетная», — поделился статистикой Абрамов.

При этом старшее поколение называло другие цифры. По их мнению, детей должно быть больше трех. Тогда как молодежь вообще не всегда считает, что в семье должны быть дети, и с годами количество тех, кто уверен в этом, растет.

Также эксперт обозначил главную причину, которую называют участника опросов как главную, мешающую им завести детей: финансовая. Еще молодежь упоминает желание пожить для себя.

Кроме того, Абрамов, который также является председателем общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, добавил, что работодатель тоже может повлиять на решение людей о пополнении семейства: помочь расширить жилплощадь, организовать детские комнаты, ввести удаленную работу.

«В жесточайшей гонке за трудовые ресурсы у работодателя есть и такие механизмы удерживать своих сотрудниц», — заявил Константин Абрамов.

Между тем в предпоследний день Восточного экономического форума состоялся самый трогательный момент: девушке сделали предложение прямо во время делового мероприятия. Новая семья образовалась на глазах официального представителя МИД России Марии Захаровой.