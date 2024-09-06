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ДВФУ договорился сотрудничать в биомедицине вместе с компанией из КНР

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Фонд развития Инновационного научно-технологического центра «Русский» (ИНТЦ) и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) на Восточном экономическом форуме подписали меморандум с Харбинской сельскохозяйственной научно-технической компанией «Лэши» о сотрудничестве в области биомедицины, биотехнологий и Мирового океана, сообщил РИА Новости представитель ДВФУ.

Источник: © РИА Новости

По его словам, подписание состоялось 6 сентября. Подписи под документами поставили ректор ДВФУ Борис Коробец, генеральный директор Фонда развития ИНТЦ «Русский» Елена Харисова, генеральный директор «Лэши» Ли Юйтин.

«Основная цель меморандума заключается в реализации приоритетов научно-технологического развития и запуске перспективных, коммерчески привлекательных научно-исследовательских и научно-технологических проектов. Стороны планируют совместно разрабатывать, производить и выводить на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона наукоемкие продукты», — сказал собеседник.

На острове Русском строится ИНТЦ «Русский». Он признан объединить высокотехнологичный бизнес, предпринимателей, инженеров и исследователей со всего мира для создания кластера технологических компаний на Дальнем Востоке России, ориентированных на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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