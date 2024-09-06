ДВФУ договорился сотрудничать в биомедицине вместе с компанией из КНР

На острове Русском строится ИНТЦ «Русский». Он признан объединить высокотехнологичный бизнес, предпринимателей, инженеров и исследователей со всего мира для создания кластера технологических компаний на Дальнем Востоке России, ориентированных на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.