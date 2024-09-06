ДВФУ договорился сотрудничать в биомедицине вместе с компанией из КНР

По его словам, подписание состоялось 6 сентября. Подписи под документами поставили ректор ДВФУ Борис Коробец, генеральный директор Фонда развития ИНТЦ «Русский» Елена Харисова, генеральный директор «Лэши» Ли Юйтин.
«Основная цель меморандума заключается в реализации приоритетов научно-технологического развития и запуске перспективных, коммерчески привлекательных научно-исследовательских и научно-технологических проектов. Стороны планируют совместно разрабатывать, производить и выводить на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона наукоемкие продукты», — сказал собеседник.
На острове Русском строится ИНТЦ «Русский». Он признан объединить высокотехнологичный бизнес, предпринимателей, инженеров и исследователей со всего мира для создания кластера технологических компаний на Дальнем Востоке России, ориентированных на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
Восточный экономический форум проходит