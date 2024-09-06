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Мощи святых Петра и Февронии привезли в Тайшет

Святые являются покровителями семьи, любви и верности.
Источник: Комсомольская правда

В Тайшет 5 сентября привезли иконы с частицами мощей благоверных князя Петра и княгини Февронии. Они являются покровителями семьи, любви и верности. Об этом сообщило ИА Тайшет24.

— Прибыли частицы мощей Святых благоверных князей Петра и Февронии. Их встречал настоятель храма иерей Михаил Малетич вместе с прихожанами. После встречи был совершен молебен, — рассказали в агентстве.

Также молебен с акафистом (прим. ред. — хвалебно-благодарственное пение) состоялся сегодня, 6 сентября, в 10:00. Его проведут еще раз в шесть часов вечера.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мастера Иркутска представили свои работы на окружном этапе конкурса «Туристический сувенир», которых проводили в Абакане. В итоге 25 изделий одержали победу. Они прошли в финал конкурса, он будет проходить в Перми с 4 по 7 декабря.