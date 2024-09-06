Мощи святых Петра и Февронии привезли в Тайшет

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мастера Иркутска представили свои работы на окружном этапе конкурса «Туристический сувенир», которых проводили в Абакане. В итоге 25 изделий одержали победу. Они прошли в финал конкурса, он будет проходить в Перми с 4 по 7 декабря.