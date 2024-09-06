Три новых школьных кванториума откроются в Хабаровском крае

В этом учебном году в Хабаровском крае начнут работу три новых школьных кванториума в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Два из них откроются в Хабаровске, а один — в Комсомольске. На создание этих образовательных центров выделено 42,3 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Именно в школе начинают раскрываться будущие инженеры, IT-специалисты и робототехники. Школьные кванториумы функционируют в течение всего дня: утром проходят уроки, а во второй половине дня — дополнительные и внеклассные занятия по разнообразным программам. Этот новый формат образования создает уникальную среду для развития детей в научных и инженерно-технических направлениях», — рассказала министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.
Новые образовательные пространства позволят школьникам применять на практике знания по физике, химии, биологии и другим предметам прямо в школе. Для проведения учебных программ приобретено современное оборудование для робототехники, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии и экологии, а также интерактивные панели.
В хабаровской гимназии № 7 откроется профильное направление «Геоаэро». Школьники будут изучать географию, картографию, ГИС и аэромоделирование с помощью современного оборудования и программного обеспечения.