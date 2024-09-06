Три новых школьных кванториума откроются в Хабаровском крае

В этом учебном году в Хабаровском крае начнут работу три новых школьных кванториума в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Два из них откроются в Хабаровске, а один — в Комсомольске. На создание этих образовательных центров выделено 42,3 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".