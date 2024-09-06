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В Башкирии три дня будут проходить сельхозярмарки

В 40 муниципалитетах и городах Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе Минторга республики.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Торговля пройдет с 6 по 8 сентября. Всего в регионе будет организовано 53 площадки. Жители Башкирии смогут приобрести натуральную и свежую продукцию.

Адреса ярмарок опубликованы на сайте ведомства.

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