В Омской области начали ставить прививки от гриппа

Вакцинация от гриппа является бесплатной. Поставить детям её можно в школе, детском саду или в поликлиниках по месту жительства. Взрослым — в поликлинике по месту жительства и в специальных мобильных прививочных пунктах, которые дополнительно устанавливаются в период массовой вакцинации.