В Омской области начали ставить прививки от гриппа

В Роспотребнадзоре объявили о старте Всероссийской прививочной кампании против гриппа. В состав отечественной вакцины входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальными в этом эпидемическом сезоне.
Прививка защищает человека от тяжелых последствий гриппа и снижает риск развития внебольничных пневмоний. В первую очередь, прививки рекомендуется ставить детям раннего возраста, беременным, пожилым людям старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями.
Вакцинация от гриппа является бесплатной. Поставить детям её можно в школе, детском саду или в поликлиниках по месту жительства. Взрослым — в поликлинике по месту жительства и в специальных мобильных прививочных пунктах, которые дополнительно устанавливаются в период массовой вакцинации.
В Роспотребнадзоре подчёркивают, что сезонный подъём гриппа, как правило, начинается в ноябре-декабре. Поэтому целесообразно ставить прививку осенью — с сентября по ноябрь.