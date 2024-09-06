В Омске утвердили схему теплоснабжения до 2040 года

Мэр Омска Сергей Шелест, сообщил в своём телеграм-канале об утверждении схемы теплоснабжения города до 2040 года. Этот документ является важным планом развития теплоснабжения в городе на длительную перспективу. «В утвержденной схеме обозначены и решены важные для системы теплоснабжения города задачи: обеспечение всех существующих и перспективных потребителей теплоснабжением за счет максимальной загрузки существующих источников тепловой энергии», — сказал мэр Омска Сергей Шелест. Новая схема разработана с учетом изменений в Генплане Омска. Она направлена на более надежное обеспечение теплом населения и промышленности города. В составлении схемы участвовали специалисты ОАО «Всероссийский теплотехнический институт», представители строительных, ресурсоснабжающих, теплосетевых организаций.