Администрация Иркутска взыскивает с застройщика более 100 млн руб

По документам, бригада обязана была расселить и снести 16 многоквартирных домов, которые находятся на улице Мухиной и Захарова. Договор заключили еще в декабре 2018 года, однако подрядчик постоянно срывает установленные сроки. А это стало причиной того, что люди не получают жилье, до сих пор живут в аварийном.