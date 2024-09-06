Девять обновленных спортплощадок открыли в Екатеринбурге

«Программа реализуется в Екатеринбурге с 2019 года, — рассказал Константин Шевченко. — За это время мы реконструировали 52 площадки. Важно, чтобы в городе развивался спорт не только высших достижений, но и массовый. Детям и взрослым необходима возможность заниматься физкультурой для поддержания здоровья. Поэтому мы обязательно продолжим точечное обновление спортивной инфраструктуры».