Девять обновленных спортплощадок открыли в Екатеринбурге

Ранее были открыты четыре реконструированные площадки по адресам: улица Комсомольская, 8; улица Луначарского, 48; улица Коммунистическая, 10; улица Фурманова, 112.
Обновление кортов стало возможным благодаря программе, которая инициирована депутатами гордумы, реализуется при поддержке мэрии и областного правительства, отметила начальник Управления физической культуры Администрации Екатеринбурга Людмила Фитина. За пять лет действия программы в столице Урала обновили 52 придомовых спортивных корта. Девять из них сделали в этом году, обновленные спортплощадки появились в семи районах, сообщил официальный портал горадминистрации Екатеринбург.рф.
5 спортивных площадок открыли по трем адресам: улица Металлургов, 32; улица Чайковского, 86/2; улица Байкальская, 52.
Первую площадку разделили на две части. На одной — баскетбольное поле с резиновым покрытием, а на второй — два стола для тенниса. Спортивный корт дополняется недавно созданным поблизости игровым пространством для детей. Благодаря этому жители Верх-Исетского района получили кластер для всестороннего развития детей.
На улице Чайковского разместили многофункциональный хоккейный корт с искусственным травяным покрытием и разметкой для мини-футбола. В теплый сезон эта площадка станет местом для занятий летними видами спорта, зимой здесь зальют каток.
Корт на Байкальской тоже разделили на две части. Первую оборудовали тренажерами для уличной физкультуры. Вторую половину площадки огородили высоким забором и уложили покрытие, которое имитирует траву. Эта часть корта подходит для мини-футбола. На поле базируется детский футбольный клуб «Синие камни».
Также заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко по программе «Спорт в каждый двор» открыл три придомовые спортплощадки в трех районах по адресам: улица Комсомольская, 8 (Кировский район); улица Луначарского, 48 (Железнодорожный район); улица Коммунистическая, 10 (Орджоникидзевский район).
«Программа реализуется в Екатеринбурге с 2019 года, — рассказал Константин Шевченко. — За это время мы реконструировали 52 площадки. Важно, чтобы в городе развивался спорт не только высших достижений, но и массовый. Детям и взрослым необходима возможность заниматься физкультурой для поддержания здоровья. Поэтому мы обязательно продолжим точечное обновление спортивной инфраструктуры».
На первой площадке разместили универсальное поле для мини-футбола и волейбола с искусственной травой. По периметру корт окружили высоким забором, чтобы мячи не попадали в автомобили или в окна близлежащих домов.
Площадку, которую построили в 1961 году и с тех пор не реконструировали, обновили по инициативе главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Теперь корт станет базой для женского футбольного клуба «ЦСКА». Когда площадка будет свободна от тренировок, на ней смогут играть местные дети и подростки.
На улице Луначарского открыли многофункциональный хоккейный корт с искусственным травяным покрытием и мини-футбольной разметкой. Главная особенность таких площадок — их сезонность. Летом это поле для бега, футбола или баскетбола, зимой корты заливают водой, для занятий на коньках или игры в хоккей.
Последняя на Коммунистической представляет собой хоккейный корт с акриловым покрытием, это первый такой объект в городе. Летом здесь можно будет играть в хоккей на роликах, флорбол и баскетбол. Зимой на поле устроят каток.
Также в августе по программе «Спорт в каждый двор» во дворе на улице Фурманова, 112 после ремонта открыли многофункциональный хоккейный корт с искусственным резиновым покрытием и разметкой для баскетбола, волейбола и большого тенниса.