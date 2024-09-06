Мощи святителя Иннокентия привезут из Москвы в Иркутск

Православное миссионерское общество организовало крестный ход, который отравится по городам Сибири и Дальнего Востока. Посвящен он 200-летию начала служения святителя Иннокентия Московского. Об этом сообщили на официальном сайте Синодального миссионерского отдела Московского патриархата.
— В Иркутске будущий святитель-миссионер получил духовное образование, был облачен в священный сан, а также именно отсюда он отправился в свое первое миссионерское путешествие длиною в жизнь, — написали на сайте отдела.
Крестный ход пройдет по 38 города, в том числе и в областном центре. Отправится святыня из Москвы в Иркутск, сегодня, 6 сентября.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшет доставили иконы с частицами мощей благоверных князя Петра и княгини Февронии. Они являются покровителями семьи, любви и верности.