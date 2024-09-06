Омские гребцы показали отличные результаты на Чемпионате России

В Краснодаре завершился Чемпионат России по гребле, в котором состязались сильнейшие спортсмены из 30 регионов страны.
Омские гребцы Владислав Литовка, Дмитрий Буянов, Алексей Шишкин, Артем Коровин и Георгий Ваняшов стали победителями и призерами соревнований, продемонстрировав высокий уровень мастерства.
«Отметим, что высокие результаты спортсменов из Омской области вносят весомый вклад в дело популяризации спорта и активного образа жизни в регионе», — сообщили в пресс-центре правительства Омской области.