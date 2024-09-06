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Полиция проводит рейды на стройках Хабаровска

В Хабаровском крае сотрудники полиции развернули масштабную операцию «Стройка-2024», нацеленную на контроль над трудовой деятельностью иностранных граждан на строительных площадках.

В рамках этой инициативы были организованы проверочные мероприятия в местах большого скопления мигрантов, чтобы обеспечить соблюдение миграционного законодательства и снизить уровень незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Результаты рейдов впечатляют: выявлено 257 нарушений, касающихся трудовых отношений с иностранцами. Полиция также провела разъяснительную работу с гражданами России и мигрантами, объясняя требования нашего законодательства, чтобы предотвратить нарушения административного и уголовного характера.