Полиция проводит рейды на стройках Хабаровска

В рамках этой инициативы были организованы проверочные мероприятия в местах большого скопления мигрантов, чтобы обеспечить соблюдение миграционного законодательства и снизить уровень незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.