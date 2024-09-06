Ozon запускает логистический комплекс в Омске

Ozon запустил первую очередь нового логистического комплекса в Омске. Инвестиции в проект превысили 4 млрд рублей. Открытие центра создаст более 1 тыс. рабочих мест и сократит сроки доставки товаров до одного дня. Логистический комплекс будет обрабатывать заказы от приема товаров до формирования посылок. Площадь первой очереди составляет 40 тыс. кв. м. Продавцы могут записаться на поставку товаров, а с 9 сентября заказы начнут отправляться первым покупателям. Весной 2025 года планируется запуск второй очереди, которая увеличит площадь комплекса в два раза. После этого он сможет обрабатывать около 915 тыс. заказов в сутки и позволит размещать около 31 млн товаров.