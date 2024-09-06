В Челябинске экс-сотрудника Центра обслуживания мировых судей оштрафовали за взятку

В Челябинске бывшего главного инженера государственного Центра обслуживания мировых судей признали виновным в получении взятки.
Суд подтвердил, что мужчина помогал подрядчикам получать контракты на ремонт и обслуживание коммуникаций в зданиях, где работали судьи. За такую нелегальную помощь ему заплатили 54 тыс. рублей.
Как сообщили в региональной прокуратуре, бывшего главного инженера обязали выплатить 800 тыс. рублей штрафа. Вдобавок суд на три года запретил мужчине занимать руководящие должности на госслужбе.