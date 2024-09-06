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Ночью в Крыму затопило Первомайский район — что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма в ночь на пятницу подтопило жилые дома и приусадебные участки в селе Кормовое. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе прохождения комплекса опасных метеоявлений, выпадения осадков и схода воды с полей, в ночное время было подтоплено 47 частных домовладений, 67 приусадебных участков», — сказано в сообщении.

По данным спасателей, вода быстро уходит с придомовых территорий. К 7:00 6 сентября подтопленными остаются три приусадебных участка.

Специалисты продолжают откачку воды, задействована высокопроходимая и водооткачивающая техника, применяются мотопомпы. На месте работает 117 специалистов и 53 единицы техники. в том числе 20 мотопомп и 8 плавсредств.

4 сентября в результате выпадения обильных осадков в Красноперекопском и Джанкойском районах подтопило ряд населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на село Кондратьево. Всего были подтоплены более 150 придворовых территорий и свыше 30 жилых домов. Ситуацию с подтоплениями жилых домов и дворов взяла на контроль прокуратура.

Утром 5 сентября подтопленными в результате ливня и града в Джанкойском районе оставались 17 частных домовладений и 70 приусадебных участков. В Джанкойском и Красноперекопском районах была объявлена угроза чрезвычайной ситуации муниципального характера. Воду отвели из всех домов.

МЧС