На ВЭФ прибыли представители 75 стран мира

По его словам, важнейшим итогом форума, как и в предыдущий год, стали решения, принятые президентом РФ Владимиром Путиным. Среди них — закрепление до 2030 года ставки ипотеки в 2% для Дальнего Востока и Арктики, поручение правительству и Госдуме ускорить работу над законопроектом по созданию международных территорий опережающего развития, задействовать инструменты «Дальневосточной концессии» для создания инновационного научно-технологического центра на острове Русский, определить параметры и масштабы сделок в рамках государственно-частного партнерства с ВЭБ.РФ, а также выделить из утвержденного лимита бюджетных кредитов на реализацию проектов мастер-плана на период 2025—2035 годов дополнительно 100 млрд рублей.