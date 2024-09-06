На ВЭФ прибыли представители 75 стран мира

В этом году, как рассказал на итоговой пресс-конференции вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, было подписано 258 соглашений на 5,4 трлн рублей. Это на 40% больше, чем в 2023-м.
«Форум бьет все рекорды. У нас 7 тыс. участников. В прошлом году было 6,3 тыс. Но еще более важно, что у нас 75 стран (в прошлом году было 62 государства), включая 16 недружественных», — сообщил Трутнев.
По его словам, важнейшим итогом форума, как и в предыдущий год, стали решения, принятые президентом РФ Владимиром Путиным. Среди них — закрепление до 2030 года ставки ипотеки в 2% для Дальнего Востока и Арктики, поручение правительству и Госдуме ускорить работу над законопроектом по созданию международных территорий опережающего развития, задействовать инструменты «Дальневосточной концессии» для создания инновационного научно-технологического центра на острове Русский, определить параметры и масштабы сделок в рамках государственно-частного партнерства с ВЭБ.РФ, а также выделить из утвержденного лимита бюджетных кредитов на реализацию проектов мастер-плана на период 2025—2035 годов дополнительно 100 млрд рублей.