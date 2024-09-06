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Омский Дом дружбы проводит «День открытых дверей»

Гости познакомятся с творческими кружками и смогут записаться в секции.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 8 сентября, в 12:00, Омский Дом дружбы проведет «День открытых дверей». Гостям расскажут о творческих кружках и спортивных секциях, где они могут начать заниматься. Ведущие творческие коллективы представят свои визитные карточки и откроют «закулисье» репетиционного процесса. Посетители увидят выставочные экспозиции и смогут посетить интерактивный музей и открытые уроки. В Доме дружбы действуют три хореографических, один цирковой и 14 вокальных коллективов. Народный ансамбль танца «Сибирские узоры» отмечает 50-летний юбилей. «Что в новом творческом сезоне продолжится работа всех клубных формирований. В репертуар коллективов вошли песни и танцы разных народов Омского Прииртышья. Миссия учреждения заключается в сохранении традиций и строительстве будущего», — сообщила директор Наталья Степанова.