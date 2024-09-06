Сыпь, шелушение и кожный зуд: Нижегородские врачи назвали главные симптомы грибка

— Да, в том числе. Заражение может происходить через обувь, постельное белье, одежду, полотенце, расческу для волос, маникюрные и педикюрные принадлежности. Грибок можно подхватить не только от человека, но и от больного животного — кошки или собаки. Также переносчиками могут быть грызуны, и тогда человек может заразиться через контакт с сеном, соломой и любыми другими инфицированными предметами.