Сыпь, шелушение и кожный зуд: Нижегородские врачи назвали главные симптомы грибка

Высыпания на теле, шелушение и кожный зуд — все это симптомы микоза, распространенного грибкового заболевания. О том, как защититься от заражения и какие существуют меры профилактики, «КП-Нижний Новгород» рассказал врач-дерматовенеролог Магомедгаджи Магомедов.
— Для начала расскажите, что такое микоз?
— Это общее название грибковых заболеваний, которые поражают кожу, волосы и ногти. В некоторых случаях грибок может распространяться на внутренние органы человека. В организме человека возбудитель микоза вызывает целый ряд патологических изменений.
— А как он попадает в организм?
— Заражение происходит контактным путем — от человека к человеку. Этому способствует ослабленная иммунная система человека. К примеру, вероятность заражения ВИЧ-инфицированных, больных сахарным диабетом и варикозным расширением вен значительно выше. Также заражению больше подвержены люди с острыми заболеваниями или в периоды обострения хронических инфекций.
— Другими словами, заражение чаще всего происходит через совместное использование вещей?
— Да, в том числе. Заражение может происходить через обувь, постельное белье, одежду, полотенце, расческу для волос, маникюрные и педикюрные принадлежности. Грибок можно подхватить не только от человека, но и от больного животного — кошки или собаки. Также переносчиками могут быть грызуны, и тогда человек может заразиться через контакт с сеном, соломой и любыми другими инфицированными предметами.
— А какие существуют симптомы грибка?
— Чаще всего люди обращаются с жалобами на появление красных пятен на коже, сыпь, шелушение, кожный зуд, пузырьковые образования, а также белые или желтоватые творожистые выделения. Кроме того, грибок может поразить ногти — в этом случае ногтевая пластина начнет деформироваться и расслаиваться.
— Существуют ли какие-то меры профилактики?
— Самая лучшая профилактика — это здоровый образ жизни. Крайне важно правильно питаться, регулярно заниматься спортом, гулять на свежем воздухе и придерживаться стабильного режима дня. Все это обеспечит хороший иммунитет, который в свою очередь защитит от заражения грибком. Кроме того, важно регулярно проходить медицинские обследования — ежегодный профессиональный осмотр и раз в три года диспансеризацию. Существуют и специфические меры профилактики — например, при посещении бани, сауны и бассейна обязательно носить обувь. При первых же симптомах заболевания стоит обратиться к врачу.