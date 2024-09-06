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В ДВФУ открыли Проектный офис по развитию международного сотрудничества молодежи

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Проектный офис Министерства образования РФ по развитию международного молодежного сотрудничества открыли в ДВФУ на полях IX Восточного экономического форума, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

Источник: Финансы Mail

«Проектный офис создан во исполнение перечня поручений президента России Владимира Путина по сохранению и развитию наследия Всемирного фестиваля молодежи. Его деятельность будет нацелена на содействие достижению показателя 500 тыс. иностранных студентов, обучающихся в вузах России, к 2030 году. На команду проектного офиса возложены задачи по аналитическому сопровождению деятельности Минобрнауки России и российских вузов по развитию международного молодежного сотрудничества со странами Северо-Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Южной Азии, содействию выстраивания сотрудничества российскими университетами с зарубежными партнерами в сфере молодежной политики и поддержке в адаптации и организации воспитательной деятельности в отношении иностранных студентов из стран указанных регионов», — говорится в сообщении.

В 2024 году Проектный офис сосредоточит внимание на четырех странах: Китае, Индии, Вьетнаме и Малайзии.

О форуме

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике». Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

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