В ДВФУ открыли Проектный офис по развитию международного сотрудничества молодежи

«Проектный офис создан во исполнение перечня поручений президента России Владимира Путина по сохранению и развитию наследия Всемирного фестиваля молодежи. Его деятельность будет нацелена на содействие достижению показателя 500 тыс. иностранных студентов, обучающихся в вузах России, к 2030 году. На команду проектного офиса возложены задачи по аналитическому сопровождению деятельности Минобрнауки России и российских вузов по развитию международного молодежного сотрудничества со странами Северо-Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Южной Азии, содействию выстраивания сотрудничества российскими университетами с зарубежными партнерами в сфере молодежной политики и поддержке в адаптации и организации воспитательной деятельности в отношении иностранных студентов из стран указанных регионов», — говорится в сообщении.