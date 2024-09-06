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Бастрыкин заинтересовался выселением семьи бойца СВО в Челябинской области

Региональный следком проводит проверку.

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке по факту принудительного выселения пожилых родителей участника СВО под Снежинском. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что власти по решению суда выселяют пенсионеров из их жилья в поселке Ближний Береговой, которое они восстановили за свой счет. Ситуация осложняется тем, что здание ранее было школой и находится в муниципальной собственности.

Муж и жена не успели оформить документы и перевести дом в статус жилого. В случае выселения им будет негде жить — сын служит на Кавказе и ездит в командировки в зону СВО, а дочь живет в Подмосковье в однокомнатной квартире. СУ СК по Челябинской области проводит доследственную проверку. Председатель СК России поручил доложить о ходе действий и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что отец семейства Сигабат Шарафутдинов в 2001 году устроился на работу руководителем сельхозпредприятия в поселке. Ему обещали предоставить служебное жилье, однако дальнейших предложений не поступало. Тогда мужчина попросил действующего в то время главу поселка отдать ему полуразрушенную школу, которая пустовала много лет. Администрация пошла ему на встречу.

Сигабат переделал здание в многоквартирный дом за свой счет и договорился, что они с женой будут жить в одной из квартир. Однако в личную собственность оформить ее не успел — сменился глава поселка. В 2016 договор пенсионеры начали снимать свой дом по договору коммерческого найма. В 2023 году семье выдали документы о выселении по решению суда.