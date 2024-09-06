Бастрыкин заинтересовался выселением семьи бойца СВО в Челябинской области

Сигабат переделал здание в многоквартирный дом за свой счет и договорился, что они с женой будут жить в одной из квартир. Однако в личную собственность оформить ее не успел — сменился глава поселка. В 2016 договор пенсионеры начали снимать свой дом по договору коммерческого найма. В 2023 году семье выдали документы о выселении по решению суда.