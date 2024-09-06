Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей предупредили об отключении светофоров в центре города

Министерство транспорта Омской области сообщает в пятницу, 6 сентября 2024 года, что в ближайшие субботу и воскресенье, с 7 по 8 сентября 2024 года будут отключать светофоры в Центральном округе Омска.

Источник: РИА "Новости"

«В течение дня на 4 участках улично-дорожной сети будут проводиться плановые работы по настройке индуктивных петлевых детекторов», — сообщили в ведомстве.

Отключения планируются на следующих участках:

  • пересечение улиц Булатова — Гусарова — Фрунзе;
  • пересечение улиц Фрунзе — Тарская;
  • пересечение улиц Герцена — Фрунзе;
  • улица 10 лет Октября — «Релеро».

Во время работ будут перезапускать каждый дорожный контроллер, из-за чего будет отключен светофор, пояснили в Министерстве транспорта Омской области.

Омичей просят быть предельно осторожными и следовать правилам дорожного движения.

Напомним, что светофоры уже отключали в Омске в конце августа и начале сентября 2024 года.