Омичей предупредили об отключении светофоров в центре города

«В течение дня на 4 участках улично-дорожной сети будут проводиться плановые работы по настройке индуктивных петлевых детекторов», — сообщили в ведомстве.
Отключения планируются на следующих участках:
- пересечение улиц Булатова — Гусарова — Фрунзе;
- пересечение улиц Фрунзе — Тарская;
- пересечение улиц Герцена — Фрунзе;
- улица 10 лет Октября — «Релеро».
Во время работ будут перезапускать каждый дорожный контроллер, из-за чего будет отключен светофор, пояснили в Министерстве транспорта Омской области.
Омичей просят быть предельно осторожными и следовать правилам дорожного движения.
Напомним, что светофоры уже отключали в Омске в конце августа и начале сентября 2024 года.