Проезд по улицам Баррикад и Щедрина в Иркутске ограничили до 5 ноября

— Движение транспорта ограничат по улице Баррикад на двух участках: от пересечения с улицей Юлиуса Фучика до здания Баррикад, 67 и от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с переулком Учительский, — рассказали в пресс-службе администрации.