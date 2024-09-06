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Проезд по улицам Баррикад и Щедрина в Иркутске ограничили до 5 ноября

На участке проведут строительные работы.
Источник: Комсомольская правда

Из-за проведения строительных работ тепловой магистрали ввели ограничение движения по Баррикад и Щедрина в Иркутске с 5 сентября 2024. Изменения продляться до 22:00 5 ноября. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

Ограничение движения по Баррикад и Щедрина в Иркутске с 5 сентября 2024

— Движение транспорта ограничат по улице Баррикад на двух участках: от пересечения с улицей Юлиуса Фучика до здания Баррикад, 67 и от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с переулком Учительский, — рассказали в пресс-службе администрации.

Также ограничение движения по Баррикад и Щедрина в Иркутске с 5 сентября 2024 коснулись участка от пересечения с улицей Напольной до пересечения с улицей Сарафановской.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мэрия Иркутска хочет взыскать с застройщика более 100 миллионов рублей.