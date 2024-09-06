Из-за новых правил часть камер фотовидеофиксации в Петербурге оказалась вне закона

— Речь идет о единичных комплексах, которые будут временно отключены и перенесены на новое место, — говорит эксперт. — Все дело в том, что в Петербурге ситуация принципиально отличается от других регионов. Там фиксация нарушений отдана на аутсорсинг, поэтому фирмы заинтересованы собирать как можно больше штрафов, потому что получают с них процент. А у нас город занимается фиксацией нарушений сам. Косвенно об эффективности этой работы в Санкт-Петербурге говорит уровень социального риска. Самый низкий в стране. 2,77 случая смерти на 100 тысяч жителей. Это очень близко к нулевой смертности. При этом камер в Петербурге в разы меньше, чем в других местах. Это соотношение и показывает, что важно не количество камер, а эффективность их применения. Нужно знать, где их ставить. И у нас они стоят правильно.