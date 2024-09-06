Из-за новых правил часть камер фотовидеофиксации в Петербурге оказалась вне закона

С 1 сентября вступили в силу поправки, которые регламентируют установку камер фотовидеофиксации дорожных нарушений. Например, по новым правилам запрещено устанавливать такие камеры ближе, чем на километр друг от друга, если на этом участке нет повышенной аварийности. В законе есть еще масса параметров, которые делают некоторые камеры нелегальными. В разных регионах России вне закона оказались до 50 процентов камер. Их придется снимать со столбов и искать им новые точки. Какое-то время эти камеры работать не будут. Эксперты прогнозируют пусть короткую, но все же вольницу для водителей, за которыми перестанет присматривать электронный соглядатай. SPB.KP.RU узнал, а как обстоят дела в Петербурге?
В комитете по информатизации и связи Смольного не смогли точно ответить на вопрос SPB.KP.RU, сколько камер в Северной столице выпадут из работы в ближайшее время.
— Адреса и количество камер сейчас определяются, — сообщили в пресс-службе профильного комитета. — Во взаимодействии с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведен анализ размещенных комплексов автоматической фиксации правонарушений на соответствие новым требованиям. Сейчас функционирующие комплексы соответствуют требованиям законодательства. При этом модель развития систем фотовидеофиксации нарушений предполагает возможность гибкого реагирования на необходимость изменения адресов. Действующие государственные контракты имеют условие о переносе 10 процентов комплексов на новые места за счет исполнителя. Это позволит не запрашивать дополнительное бюджетное финансирование в этой части.
По словам эксперта рабочей группы по безопасности дорожного движения Дмитрия Попова, водителям Петербурга ждать поблажек не стоит. Подавляющее большинство камер в городе стоит в соответствии с новыми нормами и массовых отключений не будет.
— Речь идет о единичных комплексах, которые будут временно отключены и перенесены на новое место, — говорит эксперт. — Все дело в том, что в Петербурге ситуация принципиально отличается от других регионов. Там фиксация нарушений отдана на аутсорсинг, поэтому фирмы заинтересованы собирать как можно больше штрафов, потому что получают с них процент. А у нас город занимается фиксацией нарушений сам. Косвенно об эффективности этой работы в Санкт-Петербурге говорит уровень социального риска. Самый низкий в стране. 2,77 случая смерти на 100 тысяч жителей. Это очень близко к нулевой смертности. При этом камер в Петербурге в разы меньше, чем в других местах. Это соотношение и показывает, что важно не количество камер, а эффективность их применения. Нужно знать, где их ставить. И у нас они стоят правильно.
КОНКРЕТНО.
В Петербурге работает 1554 камеры фотовидеофиксации административных правонарушений. Из них 1510 стационарных и 44 передвижных.
92 процентов штрафов касаются нарушения скоростного режима, 4 процента — проезда на красный свет, 1 процент — движения по выделенной полосе общественного транспорта, нарушения правил пользования ремнями безопасности, пересечения стоп-линии. А движение по обочине и движение грузовых транспортных средств далее второй полосы — менее 1 процента.
СКАЗАНО!
Пресс-служба Комитета информатизации и связи администрации Петербурга:
— По данным МВД, с 2020 года, когда начало кратно расти количество комплексов, ежегодно фиксируется значительное снижение количества ДТП на адресах размещения комплексов и в целом по городу. Еще больший процент снижения демонстрирует показатель ДТП со смертельным исходом. Само наличие камеры контроля скорости или иного нарушения дисциплинирует автовладельцев.