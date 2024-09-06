Спортивная осень в Хабаровском крае: зарядка с чемпионом, пробежки, занятие по фламенко

Так, 6 сентября в 15:00 жителей и гостей Хабаровска приглашают на зарядку с чемпионом (0+). В рамках фестиваля «Русское лето. ZaРоссию» (0+) комплекс упражнений на все группы мышц проведут президент федерации тяжелой атлетики Хабаровского края, мастер спорта России по тяжелой атлетике Дмитрий Уткин и чемпионка и призер дальневосточных и краевых соревнований по функциональному многоборью, тренер клуба «Академия» Мария Хабибулина. Место сбора — на фонтанной площади стадиона имени Ленина.
7 сентября в краевой столице можно начать с пробежки в компании единомышленников (0+). Дистанция составит 5 км. Старт от сцены у речного вокзала на набережной стадиона им. Ленина в 9:00.
Также 7 сентября в столице региона продолжится акция «Шаги здоровья» (0+). На этот раз тема лекции врача во время прогулки — «Международный день красоты». Старт в 11:00 у храма Серафима Саровского (парк «Северный»).
В Хабаровске состоится бесплатное занятие по фламенко (12+). Любителей танцев ждут 7 сентября с 12:00 до 13:00. Место встречи — ул. Джамбула, 9. Записаться и узнать подробности можно по телефону: 8 (962)151−76−04.
Кубок Хабаровского края по дрэг-рейсингу (6+) пройдет в Хабаровском районе. 7 сентября в 9:00 на аэродроме «Калинка» начнутся заезды лучших спортсменов региона.
Финал Кубка Хабаровского края по футболу (0+) примет Комсомольск-на-Амуре. За звание победителя сразятся команды «КнААЗ-Союзмаш» (Комсомольск-на-Амуре) и «Дальгиротранс» (Хабаровск). 7 сентября в 16:00 стартовый свисток прозвучит на стадионе «Строитель». Будет доступна трансляция матча.
Добавим, что проект «Доступный спорт» способствует достижению национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». К 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70% — такую задачу поставил президент России Владимир Путин. В Хабаровском крае этот показатель должен составить 75%.