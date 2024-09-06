Спортивная осень в Хабаровском крае: зарядка с чемпионом, пробежки, занятие по фламенко

Так, 6 сентября в 15:00 жителей и гостей Хабаровска приглашают на зарядку с чемпионом (0+). В рамках фестиваля «Русское лето. ZaРоссию» (0+) комплекс упражнений на все группы мышц проведут президент федерации тяжелой атлетики Хабаровского края, мастер спорта России по тяжелой атлетике Дмитрий Уткин и чемпионка и призер дальневосточных и краевых соревнований по функциональному многоборью, тренер клуба «Академия» Мария Хабибулина. Место сбора — на фонтанной площади стадиона имени Ленина.