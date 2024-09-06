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В 53 челябинских дома в течение суток вернётся горячая вода

МУП «ЧКТС» провело работу на 18-ти повреждённых участках теплосетей. В связи с этим, отметили в пресс-службе мэрии Челябинска, ещё в 53 дома в ближайшие сутки вернётся горячая вода.

Источник: Пресс-служба администрации Челябинска

Горячая вода появится в домах по следующим адресам:.

  • 250 лет Челябинску, 20а;
  • Вагнера, 73;
  • Вязовая, 29, 31;
  • Героев Танкограда, 112, 114;
  • Гончаренко, 81;
  • Дзержинского, 115;
  • Захаренко, 5;
  • Карпенко, 7б, 9а;
  • Корабельная, 6, 6а, 8, 8а, 10;
  • Котина, 7а;
  • Куйбышева, 23;
  • Мамина, 3, 5;
  • Молодогвардейцев, 33б, 37, 37а, 37в;
  • Новороссийская, 65, 65а;
  • Пономарева, 36, 38;
  • Проспект Победы, 175а;
  • Салютная, 13, 14, 21, 21а, 22, 23а;
  • Смирных, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 9, 13а, 13б, 14, 15а, 16;
  • Сулимова, 51, 53, 55;
  • Танкистов, 40а;
  • Тернопольская, 12;
  • Чичерина, 29а.

В администрации предупредили, что работы будут продолжаться. Их ведут по всему городу. Челябинцев просят отнестись к временным неудобствам с пониманием. Со списком домов, где уже включили горячую воду, можно ознакомиться по ссылке.

В централизованной зоне теплоснабжения № 01 работает единая теплоснабжающая организация — АТ «УСТЭК-Челябинск». Связаться с представителями компании можно по телефону 246−40−00. Что касается жителей двух других зон теплоснабжения, № 02 в северной зоне Металлургического района и локальных котельных зоны № 03 в отдельных посёлках города, они могут связаться с МУП «ЧКТС» по телефонам 723−01−81, 200−20−82 (83,84,85).

ЖКХ