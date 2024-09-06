В 53 челябинских дома в течение суток вернётся горячая вода

Горячая вода появится в домах по следующим адресам:.
- 250 лет Челябинску, 20а;
- Вагнера, 73;
- Вязовая, 29, 31;
- Героев Танкограда, 112, 114;
- Гончаренко, 81;
- Дзержинского, 115;
- Захаренко, 5;
- Карпенко, 7б, 9а;
- Корабельная, 6, 6а, 8, 8а, 10;
- Котина, 7а;
- Куйбышева, 23;
- Мамина, 3, 5;
- Молодогвардейцев, 33б, 37, 37а, 37в;
- Новороссийская, 65, 65а;
- Пономарева, 36, 38;
- Проспект Победы, 175а;
- Салютная, 13, 14, 21, 21а, 22, 23а;
- Смирных, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 9, 13а, 13б, 14, 15а, 16;
- Сулимова, 51, 53, 55;
- Танкистов, 40а;
- Тернопольская, 12;
- Чичерина, 29а.
В администрации предупредили, что работы будут продолжаться. Их ведут по всему городу. Челябинцев просят отнестись к временным неудобствам с пониманием. Со списком домов, где уже включили горячую воду, можно ознакомиться по ссылке.
В централизованной зоне теплоснабжения № 01 работает единая теплоснабжающая организация — АТ «УСТЭК-Челябинск». Связаться с представителями компании можно по телефону 246−40−00. Что касается жителей двух других зон теплоснабжения, № 02 в северной зоне Металлургического района и локальных котельных зоны № 03 в отдельных посёлках города, они могут связаться с МУП «ЧКТС» по телефонам 723−01−81, 200−20−82 (83,84,85).