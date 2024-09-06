В 53 челябинских дома в течение суток вернётся горячая вода

В централизованной зоне теплоснабжения № 01 работает единая теплоснабжающая организация — АТ «УСТЭК-Челябинск». Связаться с представителями компании можно по телефону 246−40−00. Что касается жителей двух других зон теплоснабжения, № 02 в северной зоне Металлургического района и локальных котельных зоны № 03 в отдельных посёлках города, они могут связаться с МУП «ЧКТС» по телефонам 723−01−81, 200−20−82 (83,84,85).